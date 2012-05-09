Pepephone indemniza a los usuarios afectados por dos caídas del servicio de Internet
FACUA valora positivamente el mecanismo utilizado por la compañía para compensar a los clientes que hayan sufrido la incidencia.
FACUA.org
España-09/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el operador de telecomunicaciones móviles Pepephone está indemnizando a los clientes que indiquen haberse visto afectados por sendas caídas del servicio de Internet los días 1 y 4 de mayo.
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