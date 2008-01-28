Nuestras accionesPublicidad engañosa

Pepephone no tiene "la mejor tarifa única" al cobrar el establecimiento de llamada más caro

Su principal reclamo publicitario también es engañoso ya que obliga a los usuarios a comprar otro billete de avión para canjear por vuelos el importe de sus llamadas.

FACUA.org
España-28/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha exigido al operador móvil virtual Pepephone que retire el reclamo publicitario «la mejor tarifa única», ya que incurre en publicidad engañosa.

La compañía oferta una tarifa por minuto de 0,12 euros más

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