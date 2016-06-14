Pepsi, Adobe y Unilever, multadas por transferir ilegalmente datos de miles de usuarios a EEUU
Las empresas siguieron utilizando el protocolo que llevaba vigente desde hacía 15 años, pero que ya había sido anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras constatar agujeros de seguridad.
FACUA.org
Europa-14/06/2016
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La Comisión Federal para la Protección de Datos y la Libertad de Información de Hamburgo (Alemania) ha multado a tres multinacionales, Adobe, Pepsi y Unilever, por seguir transfiriendo datos de consumidores según el acuerdo de transferencia entre EEUU y Europa, que lle