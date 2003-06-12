Persuasores ocultos

PUBLICIDAD ENCUBIERTA ¿Crees que es casualidad que en Spiderman (2002), el Duende surque los cielos pasando justo por delante de carteles de Samsung y whisky Suntory? ¿O que en Ghost. Más allá del amor (Ghost, 1990) Demi Moore guardase los recuerdos de su asesinado novio, Patrick Swayze, en una caja de zapatillas deportivas Reebok? ¿O que en Driven el equipo de Sylvester Stallone esté patrocinado por la telefónica Nextel? ¿Te has preguntado alguna vez por qué aparecen tantas marcas comerciales en las películas y en las series de televisión?

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión