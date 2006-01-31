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Peugeot llama a revisión a 10.588 unidades del modelo 407 por un defecto que puede afectar a la seguridad

FACUA informa que el motor de arranque de los vehículos afectados puede ponerse en funcionamiento de forma espontánea.

FACUA.org
España-31/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la compañía automovilística Peugeot ha realizado una llamada a revisión a propietarios de su modelo 407 por un defecto de fabricación que puede afectar a la seguridad. El motor de arranque

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