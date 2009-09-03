Pfizer acepta pagar la cifra récord de 1.615 millones por la promoción inadecuada de varios medicamentos
Este es uno de los puntos del acuerdo extrajudicial alcanzado entre el laboratorio y la Justicia de EEUU.
FACUA.org
América-03/09/2009
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El laboratorio farmacéutico Pfizer ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia de EEUU por el que acepta pagar 2.300 millones de dólares (1.615 millones de euros) por la promoción de varios de sus medicamentos para usos distintos a los prescritos. La