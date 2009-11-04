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Philips retira del mercado lámparas GuideLight de color blanco del modelo GL-PH

Si se produce una sobrecarga eléctrica puede darse un fallo en la batería interna, que en ciertos casos podría quemarse.

FACUA.org
Internacional-04/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Philips ha retirado del mercado el modelo GL-PH de su lámpara GuideLight de color blanco con códigos de producción 6 ó 7.

El producto no cumple los requisitos de seguridad ya que ante una posible sobrecarga el&

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