Piratas informáticos venden datos de tarjetas bancarias que aseguran provenir de cuentas crackeadas de PlayStation Network
Investigadores de seguridad en Internet creen que la infiltración en la base de datos de Sony se produjo gracias al pirateo de la consola PS3.
FACUA.org
Internacional-29/04/2011
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Investigadores de seguridad en la red podrían haber detectado en algunos foros marginales de Internet una supuestas ofertas de venta de datos que aseguran provenir de de más de dos millones de tarjetas bancarias asociadas al servicio PlayStation Network (PSN).
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