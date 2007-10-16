'Por la responsabilidad empresarial', lema del XVIII Congreso Mundial de Consumers International
FACUA participa en el evento, que se celebra en Sidney entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.
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Asia y Oceanía-16/10/2007
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Consumers International celebra en Sidney (Australia) su XVIII Congreso Mundial bajo el lema Por la responsabilidad empresarial. El evento, que tendrá lugar entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, se centrará en cuatro grandes temáticas: el impacto del consumo sobr