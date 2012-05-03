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Por un recurso de inconstitucionalidad contra la retirada de sanidad a inmigrantes indocumentados

El Gobierno les ha decidido retirar las prestaciones sanitarias. Este grave recorte puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos y atenta contra un derecho humano básico.

FACUA.org
España-03/05/2012
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El Gobierno ha decidido retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes que viven en España indocumentados por no lograr un contrato de trabajo en un país que se acerca a los seis millones de parados.

Este grave recorte en derechos resulta una inmoral perversión

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