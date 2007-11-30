Portugal y CE aseguran que han ofrecido a España garantías de que tendrá un centro de control de Galileo
España votó en contra del Plan industrial que se aprobó con el apoyo del resto de Estados miembros.
FACUA.org
Europa-30/11/2007
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La presidencia portuguesa de la Unión Europea y la Comisión aseguraron hoy que han ofrecido a España garantías suficientes de que podrá contar en 2013 con un centro de control del sistema de radionavegación por satélite Galileo y atribuyeron a «