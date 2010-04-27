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Precintan un restaurante de comida asiática con 105 kilos de alimentos en mal estado

Además de las condiciones higiénico-sanitarias detectaron infracciones administrativas y a la Seguridad Social.

FACUA.org
Cataluña-27/04/2010
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La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha precintado un restaurante de comida asíatica de la calle Potosí del barrio de Sant Andreu, en Barcelona, en el que se decomisaron 105 kilos de alimentos en mal estado, en una operación conjunta con la Policía Nac

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