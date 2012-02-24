Nuestras accionesEn Andalucía, tras una denuncia de FACUA por fraude en rebajas

Pretenden imponer a una tienda Blanco una 'micromulta' de 300 euros... destacando que la cuantía es por pertenecer a una gran cadena

FACUA Andalucía advierte que el importe de la sanción planteada por Comercio es un insulto a los consumidores y puede traducirse en una invitación al fraude.

FACUA.org
Córdoba-24/02/2012
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FACUA Andalucía denuncia la ridícula cuantía de la sanción que pretende imponer Comercio a una tienda de ropa de la cadena multinacional Blanco. Tras haberla denunciado por incurrir en un fraude durante esta temporada de rebajas al no indicar en distintos productos qu&

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