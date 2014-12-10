Nuestras accionesPretendían pagar sólo la reparación de los desperfectos causados en la puerta de su vivienda

Preventiva de Seguros abona 2.133 euros por un robo de joyas tras la intervención de FACUA

La aseguradora se negaba a compensarle la sustracción y le exigía condiciones no estipuladas en el contrato como la demostración de la adquisición de cada una de las alhajas.

FACUA.org
España-10/12/2014
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FACUA Sevilla ha conseguido que Preventiva de Seguros abone 2.133 euros a un socio por las joyas robadas en su vivienda en noviembre de 2012.

En un primer momento la aseguradora sólo había afrontado los gastos de la reparación de una puerta dañada tras el robo,

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