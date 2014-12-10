Preventiva de Seguros abona 2.133 euros por un robo de joyas tras la intervención de FACUA
La aseguradora se negaba a compensarle la sustracción y le exigía condiciones no estipuladas en el contrato como la demostración de la adquisición de cada una de las alhajas.
FACUA.org
España-10/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha conseguido que Preventiva de Seguros abone 2.133 euros a un socio por las joyas robadas en su vivienda en noviembre de 2012.
En un primer momento la aseguradora sólo había afrontado los gastos de la reparación de una puerta dañada tras el robo,