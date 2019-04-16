Primera quincena de abril: subida interanual de más de 5 euros en el recibo de la luz del usuario medio
FACUA reclama a los candidatos a las elecciones generales compromisos claros y sin ambigüedades para abaratar las infladísimas tarifas eléctricas.
FACUA.org
España-16/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el precio del kilovatio hora (kWh) de electricidad ha experimentado una subida interanual del 10,3% durante la primera quincena de abril, lo que se traduce en más de 5 euros de incremento en el recibo mensual del usuario medio.
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