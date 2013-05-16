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Principio de acuerdo para poner fin a la huelga en las cafeterías del aeropuerto de Sevilla

El trabajador cuyo despido motivaba el principal punto de fricción ha celebrado su readmisión y señala la "victoria" de la plantilla.

FACUA.org
Sevilla-16/05/2013
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La asamblea de los trabajadores de las cafeterías del aeropuerto de Sevilla ha aprobado este jueves el principio de acuerdo alcanzado de madrugada en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y ha desconvocado la huelga indefinida emprendida el

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