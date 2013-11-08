Prisión para el ex director general de la CAM por desvío de fondos a un paraíso fiscal
El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros.
FACUA.org
España-08/11/2013
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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si