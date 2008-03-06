Productores de leche pedirán la invervención de Competencia si la industria fuerza una bajada del precio en origen "pactada"
Prolec critica la amenaza de las industrias lácteas de bajar hasta 0,060 euros por litro el precio pagado al productor.
FACUA.org
España-06/03/2008
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La Federación Española de Empresarios de Productores de Leche (Prolec) advirtió hoy que denunciará a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) la bajada de precios «pactada» por las industrias lácteas en caso de que esta se produzca.
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