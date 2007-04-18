Programa en Buenos Aires para analizar los criterios de fijación de tarifas de agua
Será desarrollado por el Centro de Educación al Consumidor con la colaboración de FACUA y ASA.
Diana González Gasull
América-18/04/2007
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En Argentina, el Centro de Educación al Consumidor (CEC) desarrollará en 2007 un proyecto de investigación de los criterios de conformación de las diversas tarifas por servicios de aguas y cloacas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provi