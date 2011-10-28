Prohíben la comercialización de cuarenta y cinco máscaras, pelucas y disfraces inseguros
FACUA advierte a los consumidores que vayan a celebrar la fiesta de Halloween de la peligrosidad de productos elaborados con materiales no resistentes al fuego o sin ventilación adecuada.
FACUA.org
España-28/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las autoridades de Consumo han incluido en lo que va de año en la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo (INC) cuarenta y cinco modelos de máscaras, pelucas, barbas y disfraces inseguros.
Se trata de artículos que no cumplen los requisito