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Prohíben la comercialización de cuarenta y cinco máscaras, pelucas y disfraces inseguros

FACUA advierte a los consumidores que vayan a celebrar la fiesta de Halloween de la peligrosidad de productos elaborados con materiales no resistentes al fuego o sin ventilación adecuada.

FACUA.org
España-28/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las autoridades de Consumo han incluido en lo que va de año en la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo (INC) cuarenta y cinco modelos de máscaras, pelucas, barbas y disfraces inseguros.

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