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Prohiben la venta de marisco depurado en la ría de Ferrol por exceso de bacterias 'E.coli'

Las Cofradías de Ferrol y de Barallobre recibieron este viernes la información de las analíticas realizadas por el Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar), que reflejan niveles excesivos de toxina en la almeja analizada.

FACUA.org
Galicia-23/01/2012
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El marisco que se ha depositado desde la pasada semana en la batea instalada por la Consellería do Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia en la zona externa de la ría de Ferrol para su depuración intensiva ha vuelto a presentar niveles excesivos de bacterias E.coli</

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