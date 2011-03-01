Prohibida en Londres la venta de helado fabricado con leche materna
El producto está siendo analizado por la cooperación de heladeros británica. Virus, e incluso la hepatitis, pueden ser traspasados a través de la leche materna.
FACUA.org
Europa-01/03/2011
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Las autoridades londinenses han confiscado helado fabricado con leche materna de una tienda de la capital después de recibir quejas de que el postre no era seguro para la salud, según informa la agencia Efe.
Un portavoz oficial ha asegurado que la prohibic