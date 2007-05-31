Prohibida la captura de coquinas y chirlas en dos puntos del litoral de Huelva por contener toxinas
Tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros.
FACUA.org
Huelva-31/05/2007
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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva prohibió hoy la captura y comercialización de coquinas (Donax trunculus) y chirlas (Chamelea gallina) en dos zonas del litoral onubense debido a la presencia en los bivalvos de la toxina DSP, cuyo