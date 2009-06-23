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Protección de Datos abre expediente sancionador al Colegio y la Asociación de ingenieros de telecomunicaciones por "vulnerar la seguridad"

Los colegiados y asociados aseguran que cualquier usuario puede modificar sus datos y suplantar su identidad.

FACUA.org
España-23/06/2009
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La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), ante las denuncias presentadas por los col

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