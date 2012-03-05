Protección de Datos advierte de que internautas españoles podrían tener que defender sus derechos en la Red en EEUU
La Audiencia Nacional ha planteado al Tribunal de la Justicia de la UE una cuestión prejudicial sobre la desaparición de datos privados en Internet.
FACUA.org
Europa-05/03/2012
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado de que la decisión del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo respecto a las peticiones de borrado de datos en Internet podría llevar a que los ciudadanos españoles tenga