Protección de datos de la UE avisa a Google, Microsoft y Yahoo! de que incumplen las normas europeas
Sus métodos para garantizar el anonimato de las búsquedas de los usuarios continúa sin respetar la directiva comunitaria sobre protección de datos.
FACUA.org
Europa-27/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las autoridades nacionales de protección de datos de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea avisaron este miércoles a los tres principales buscadores -Google, Microsoft y Yahoo!- de que sus métodos para garantizar el anonimato de los datos de las bú