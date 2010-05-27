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Protección de datos de la UE avisa a Google, Microsoft y Yahoo! de que incumplen las normas europeas

Sus métodos para garantizar el anonimato de las búsquedas de los usuarios continúa sin respetar la directiva comunitaria sobre protección de datos.

FACUA.org
Europa-27/05/2010
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Las autoridades nacionales de protección de datos de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea avisaron este miércoles a los tres principales buscadores -Google, Microsoft y Yahoo!- de que sus métodos para garantizar el anonimato de los datos de las bú

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