Protección de Datos investiga si los principales buscadores de Internet vulneran la privacidad de los usuarios
La Agencia ha requerido información a Google, Yahoo y Microsoft para determinar si cumplen la normativa española.
FACUA.org
España-22/06/2007
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció hoy que está analizando si los principales buscadores de Internet que operan en España (Google, Yahoo y Microsoft) respetan la privacidad de sus usuarios y por lo tanto si sus prácticas se adecuan