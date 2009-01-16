Protección de Datos multará con 60.000 euros a Alcampo por colocar cámaras a sus trabajadores
La empresa empleó el contenido de las cintas para despedir a un empleado y sancionar a otros once.
FACUA.org
España-16/01/2009
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La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento de sanción contra la empresa Alcampo, que podría suponer una multa de 60.101,21 euros, como resultado de una denuncia que interpuso la unión de Ferrolterra de Comisiones Obreras que acus&oac