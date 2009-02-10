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Protección de Datos recuerda que los menores de 14 años no pueden registrarse en redes de Internet

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con las principales compañías para mejorar la seguridad en la Red de los menores.

FACUA.org
España-10/02/2009
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Los menores de 14 años necesitan el permiso de los padres para registrarse en redes sociales como Tuenti, MySpace y Facebook, según ha recordado el martes el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, que ha lamentado el «desconocim

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