Protesta en París contra el test de ADN para inmigrantes
Consideran que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno atenta contra la integridad de estas personas.
FACUA.org
Europa-14/10/2007
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Alrededor de 6.000 personas participaron anoche en un multitudinario acto de protesta en París contra el proyecto de ley elaborado por el Gobierno del conservador François Fillon, que implanta pruebas de ADN para los inmigrantes que quieran acogerse a la reagrupación familiar.<