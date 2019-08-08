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Qualcomm parchea dos vulnerabilidades en sus procesadores móviles que podían comprometer Android

Estos errores permitían atacar un smartphone a distancia a través de las redes inalámbricas y del acceso al chip WLAN.

Europa Press
Internacional-08/08/2019
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Qualcomm ha distribuido parches de seguridad para solucionar dos series de vulnerabilidades críticas descubiertas por el equipo de seguridad de Android que permitían acceder a elementos de los procesadores como el módem e incluso llegar a comprometer el sistema operativo Andr

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