Qualcomm parchea dos vulnerabilidades en sus procesadores móviles que podían comprometer Android
Estos errores permitían atacar un smartphone a distancia a través de las redes inalámbricas y del acceso al chip WLAN.
Europa Press
Internacional-08/08/2019
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Qualcomm ha distribuido parches de seguridad para solucionar dos series de vulnerabilidades críticas descubiertas por el equipo de seguridad de Android que permitían acceder a elementos de los procesadores como el módem e incluso llegar a comprometer el sistema operativo Andr