Radio Taxi Córdoba, apercibida por Protección de Datos tras la denuncia de FACUA
Casi dos años después de la sanción de 103.488 euros por las listas negras, la emisora ha seguido grabando llamadas de los usuarios sin garantizar sus derechos en la protección de sus datos.
FACUA.org
Córdoba-18/06/2012
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictó el 31 de mayo de 2012 resolución de apercibimiento contra Radio Taxi Córdoba por infringir el artículo 5.1 de la LOPD. En mayo de 2011 FACUA Córdoba presentó una denuncia en nombre d