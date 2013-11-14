Ratificada la multa de 3,5 millones a Kutxa por pacto de no competencia con BBK, Vital y Caja Navara
El Tribunal Superior del País Vasco ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la entidad y el abogado del Estado.
FACUA.org
España-14/11/2013
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Tsjpv) ha ratificado la multa de 3,5 millones a Kutxa por pacto de no comepetencia con otras entidades; BBK, Caja Vital y Caja Navarra.
El citado Tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por Kutxa y el ab