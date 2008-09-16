Reabierto en EEUU el debate sobre la nocividad del bisfenol A
Se emplea para fabricar biberones, botellas de plástico y embalajes de alimentos. Un nuevo estudio lo vincula a enfermedades cardiovasculares y a la diabetes.
FACUA.org
América-16/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) analizaba este martes los riesgos para la salud del bisfenol A (BPA), un componente químico usado para fabricar biberones, botellas de plástico y embalajes de alimentos, que un nuevo estudio