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Realizan la primera base de datos sobre la composición de productos que no tienen gluten

Celiacbase, elaborada por investigadores de la URV, y que incluye 126 marcas comerciales y más de 2.200 alimentos, permitirá a dietistas-nutricionistas planificar la alimentación de los pacientes celiacos.

FACUA.org
España-30/11/2018
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Investigadores de la Universidad Rovira i Virgili, IISPV y adscritos al CiberObn han realizado la primera base de datos en España sobre la composición de productos sin gluten, que abarca 126 marcas comerciales y 2.247 alimentos. Este viernes se presenta en el VI Congreso Nacional de

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