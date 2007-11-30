Rechazada la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones por los Veintisiete
Consideran que es innecesaria y traerá más burocracia y socavará la autoridad de los reguladores nacionales.
FACUA.org
Europa-30/11/2007
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Los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea debatieron ayer por primera vez la reforma del sector presentada por la Comisión y rechazaron de manera casi unánime una de sus principales novedades, la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Teleco