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Rechazada la subida de tarifas de agua en Mérida

El Tribunal Superior de Justicia considera que la Comisión de Precios ha cumplido con su función al no autorizar la subida de tarifas solicitada por el Ayuntamiento al considerar que no estaba suficientemente acreditada.

FACUA.org
Extremadura-26/01/2007
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FACUA Mérida y la Junta de Extremadura han ganado el contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de la ciudad como consecuencia de la resolución de la Comisión de Precios de Extremadura de denegar una nueva subida de tarifas en 2004.

El 29 de diciembre

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