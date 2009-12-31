Recomendaciones para comprar juguetes con criterios racionales y educativos
Es aconsejable no dejarse llevar por los anuncios que más capten la atención de los niños como único elemento a la hora de elegirlos.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/12/2009
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La Asociación de Consumidores y Usuarios «La Defensa» de la Comunidad Valenciana integrada en FACUA-Consumidores en Acción recomienda comprar juguetes con criterios racionales y educativos de cara a la celebración del Día de Reyes.
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