Reino Unido pide retirar del mercado un medicamento para la diabetes por riesgo de accidentes cardiacos
Comercializado con el nombre de Avandia por la compañía farmaceútica GlaxoSmithKline.
FACUA.org
Europa-07/09/2010
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La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud de Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) va a pedir a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, también en inglés) la retirada del mercado del medicamento para la diabetes de GlaxoSmithKline (