Reino Unido prohíbe una campaña publicitaria de Johnson & Johnson
Se trata de los anuncios del producto Complete Lift de Roc, marca perteneciente a la multinacional cosmética.
FACUA.org
Europa-19/09/2008
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El organismo encargado del control de la publicidad en el Reino Unido (Advertising Standards Authority, ASA) ha prohibido los anuncios de una conocida crema antiarrugas por considerarlos engañosos, según informa el diario The Independent.
Se trata de la campaña