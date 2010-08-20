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Reino Unido retira la publicidad de un amuleto que prometía "protección divina"

El anuncio asegura que el talismán da suerte en el amor, el juego, el dinero, el trabajo y la salud.

FACUA.org
Europa-20/08/2010
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La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA, en sus siglas en inglés) de Reino Unido ha prohibido la publicidad de un amuleto que prometía protección divina al portador. La retirada del anuncio se ha llevado a cabo después de que un lector pusiese en duda las afirmacione

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