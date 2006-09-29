Reivindicaciones a los candidatos a la presidencia de Brasil
Planteadas por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y el Foro Nacional de Entidades Civiles de Defensa del Consumidor.
FACUA.org
América-29/09/2006
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El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) y el Foro Nacional de Entidades Civiles de Defensa del Consumidor (Fnecdc) realizaron una serie de propuestas a los candidatos a la Presidencia de la República de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 1 de