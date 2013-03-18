Reivindicando el papel de la ciudadanía en la política
Hay organizaciones sociales que hemos optado por hacer de la acción, y no del inmovilismo, nuestra seña de identidad.
Olga Ruiz Legido
España-18/03/2013
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Hace unos días me topé con un triste mimo disfrazado de Charlot que tembloroso intentaba emular una de esas estatuas humanas que habitan en las calles y parques de nuestras ciudades y que, calladas, sin molestar, con mirada triste y, resignada a un inmovilismo casi imposible, solici