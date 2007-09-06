Relacionan un caso de enfermedad pulmonar con un aditivo usado en la mantequilla de algunas palomitas de maíz
Un consumidor de grandes cantidades del producto padece la misma enfermedad que trabajadores de las plantas donde se fabrica.
FACUA.org
América-06/09/2007
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La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en sus siglas en inglés) ha dado hoy a conocer la existencia de un caso anómalo de enfermedad pulmonar relacionado con un aditivo que se encuentra en cierto tipo de palomitas de maíz.
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