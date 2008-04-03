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Renault, obligado a modificar la publicidad del Twingo en Reino Unido

En ella aparece el coche circulando mientras salen hojas verdes del tubo de escape mostrando sus supuestos beneficios eco-lógicos.

FACUA.org
Europa-03/04/2008
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La Autoridad para los Estándares Publicitarios (Advertising Standards Authority, ASA) del Reino Unido ha calificado un anuncio del nuevo Renault Twingo de publicidad engañosa, según ha publicado el diario The Guardian.

En la publicidad aparece el coche circulan

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