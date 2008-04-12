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Renault realiza una llamada a revisión de automóviles Espace IV, Laguna II y Vel Satis

Por un defecto en el ABS que puede provocar un accidente de tráfico.

FACUA.org
España-12/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Renault ha realizado una llamada a revisión de automóviles Espace IV, Laguna II y Vel Satis equipados con ESP por un defecto de fabricación en el ABS que puede provocar un accidente de tráfico.

El problema consist

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