Renault realiza una llamada a revisión de automóviles Espace IV, Laguna II y Vel Satis
Por un defecto en el ABS que puede provocar un accidente de tráfico.
FACUA.org
España-12/04/2008
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Imagen del Renault Vel Satis
FACUA-Consumidores en Acción informa que Renault ha realizado una llamada a revisión de automóviles Espace IV, Laguna II y Vel Satis equipados con ESP por un defecto de fabricación en el ABS que puede provocar un accidente de tráfico.
El problema consist