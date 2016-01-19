Renault revisará 15.000 vehículos en Francia por irregularidades en las emisiones contaminantes
La ministra de Economía confirma que otros fabricantes superaron los límites legales en las primeras pruebas que se están llevando a cabo tras el fraude Volkswagen.
Europa Press
Europa-19/01/2016
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Francia ha detectado que miles de vehículos de Renault en este país no cumplen con la legislación en materia de emisiones de gases contaminantes. | Imagen: Renault.es
Renault se ha comprometido a revisar y poner a punto correctamente más de 15.000 vehículos tras las irregularidades en unas primeras pruebas sobre emisiones contaminantes, según ha anunciado este martes l