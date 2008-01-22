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Renfe suma 135.000 euros en compensaciones por retrasos a usuarios de los AVE a Valladolid y Málaga

La operadora pondrá en marcha en febrero nuevos servicios de lanzadera AVE Madrid-Segovia y Sevilla-Córdoba.

FACUA.org
España-22/01/2008
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Renfe suma un total de 135.000 euros en compensaciones a los viajeros de los nuevos de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Valladolid y Madrid-Málaga por los retrasos que estos servicios registraron en su primer mes en explotación.

La operadora repercutirá este coste a las em

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