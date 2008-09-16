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Responsables de protección de datos de la UE dicen que Google sigue sin cumplir las leyes comunitarias

Google "considera que la legislación comunitaria sobre protección de datos no se le aplica, incluso aunque tenga servidores y sedes en Europa".

FACUA.org
Europa-16/09/2008
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El grupo de trabajo sobre Protección de Datos de la UE, donde están representados expertos de los 27 Estados miembros, criticó hoy que Google siga rechazando someterse a la normativa comunitaria en esta materia, y consideró insuficiente el reciente anuncio del buscador

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