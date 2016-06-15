Retirada del mercado de productos ortopédicos de Össur por tener látex de caucho natural no declarado
Se trata de los inmovilizadores de columna pediátricos Papoose y de la cincha auxiliar del collarín Miami Jr con número de lotes anteriores al MX150727.
FACUA.org
España-15/06/2016
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FACUA alerta de la retirada del mercado de varios productos ortopédicos de la marca Össur. | Imagen: ossur.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de varios productos ortopédicos de la marca Össur por contener látex de caucho natural no declarado. El uso de los productos con estos componentes podría causar reacciones alérgicas en las perso